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Более 97% российских школьников вернулись к очному обучению

Более 97% российских школьников вернулись к очному обучению

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Свыше 97% российских школьников с 18 января вернулись к очному обучению. Об этом сообщил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

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«С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся, это более 16,3 млн школьников», — сказал он 18 января в эфире на телеканале «Россия 1».

На прошлой неделе глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о возобновлении обучения во всех школах России в очном формате с 18 января. По его словам, исключение составляют всего 10 школ в семи регионах. Они остаются на карантине из-за коронавируса.

В конце декабря 2020 года министр науки и высшего образования России Валерий Фальков признал, что качество удаленного обучения хуже, чем уровень очного.

Президент России Владимир Путин 17 декабря в ходе большой пресс-конференции отметил, что онлайн-образование не заменит прямого личного контакта между студентом и преподавателем.

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