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Во всех регионах России с 18 января возобновятся очные занятия в школах

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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о возобновлении обучения во всех школах России в очном формате с понедельника, 18 января. Об этом он сказал в ходе брифинга в пятницу, 15 января.

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«С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов РФ, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляют традиционный образовательный процесс», — отметил министр.

По его словам, исключение составляют всего 10 школ в семи регионах. Они остаются на карантине из-за коронавируса.

Днем ранее Кравцов рассказал, что в подавляющем большинстве школ в российских регионах возобновились занятия в очном формате.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин также подписал указ о том, что столичные школьники вернутся к очному обучению с 18 января. Их транспортные карты разблокируют.

12 января сообщалось, что только в пяти школах России сохраняются карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса. Это 0,01% от общего числа школ в стране.

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