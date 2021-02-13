В Минпросвещения заявили о контроле над ситуацией с COVID-19 в школах

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем. Об этом в субботу, 13 февраля, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«В целом ситуация, конечно, непростая, но контролируемая», — отметил министр.

По данным Telegram-канала «Большая перемена РФ», в 41 российской школе сохраняются карантинные меры по предотвращению распространения коронавируса. Процент школ, закрывшихся из-за COVID-19, составил всего 0,1%.

С 18 января большинство школ в России вернулись к очной форме обучения. Вместе с тем 15 января Кравцов напоминал, что родители школьников могут выбирать между очной и дистанционной формами обучения.

В свою очередь заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что ситуация с коронавирусом в школах после возобновления занятий стабильна.

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