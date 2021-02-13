Прямой эфир
Мир
Журналистов закрытых украинских телеканалов лишили аккредитации в раде
Общество
Химик Дмитрий Топчиев умер в возрасте 80 лет в Москве
Общество
В Минпросвещения заявили о контроле над ситуацией с COVID-19 в школах
Спорт
Иванов покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Мир
В МВФ заявили о безрезультатной работе миссии на Украине
Мир
В мире выявили более 108 млн случаев COVID-19
Мир
Шесть человек пострадали при взрыве недалеко от здания парламента в Сомали
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордную высоту сугробов в Москве
Общество
Власти Москвы сообщили о штатной работе энергосистемы во время снегопада
Сюжет:

В Минпросвещения заявили о контроле над ситуацией с COVID-19 в школах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем. Об этом в субботу, 13 февраля, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Классный час: чем обернется возвращение столичных учеников за парты
Эксперты считают, что надолго оставлять школьников на дистанционном обучении нельзя

«В целом ситуация, конечно, непростая, но контролируемая», — отметил министр.

По данным Telegram-канала «Большая перемена РФ», в 41 российской школе сохраняются карантинные меры по предотвращению распространения коронавируса. Процент школ, закрывшихся из-за COVID-19, составил всего 0,1%.

С 18 января большинство школ в России вернулись к очной форме обучения. Вместе с тем 15 января Кравцов напоминал, что родители школьников могут выбирать между очной и дистанционной формами обучения.

В свою очередь заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что ситуация с коронавирусом в школах после возобновления занятий стабильна.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021