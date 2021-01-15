Кравцов заявил о праве родителей на выбор между очным и домашним обучением

Родители школьников могут выбирать между очной и дистанционной формами обучения, заявил в пятницу, 15 января, глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе брифинга.

«У родителей в соответствии с действующим законом об образовании есть право <...> возможность выбрать форму обучения — очная или домашняя», — приводит слова министра «РИА Новости».

С 18 января во всех регионах России возобновятся очные школьные занятия, сообщил ранее в пятницу Кравцов. По его словам, исключение составляют всего 10 школ в семи регионах. Они остаются на карантине из-за коронавируса.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что столичные школьники также вернутся к очному обучению с 18 января. Их транспортные карты разблокируют.

По данным на 15 января, в России выявлен 3 520 531 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 64 495 летальных исходов, выздоровело 2 909 680 человек.

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