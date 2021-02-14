Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США на заседании в субботу, 13 февраля, оправдал 45-го президента страны Дональда Трампа в рамках процесса по импичменту. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты конгресса.

Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов). Так, за оправдание бывшего президента проголосовали 57 сенаторов, 43 выступили за то, чтобы осудить его.

Таким образом, для вынесения обвинительного заключения экс-лидеру Соединенных Штатов не хватило десяти голосов.

При этом среди проголосовавших за осуждение были семь представителей Республиканской партии, пишет CNN. Некоторые из них убеждены, что Трамп своими действиями «предал конституцию страны».

Процесс в рамках импичмента начался 9 февраля. Юристы Трампа назвали процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать политика. В ответ обвинители от палаты представителей конгресса заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу, из-за чего должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

11 февраля обвинение закончило изложение дела. После этого у защиты бывшего президента было не менее 16 часов, чтобы высказаться против импичмента.

Защита Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту в верхней палате конгресса 12 февраля, после чего сенаторы взяли перерыв.

Заседание возобновилось 13 февраля. Оно началось с принятия решения о вызове свидетелей, в результате было принято не допрашивать свидетелей. Как уточнялось, к делу приобщили письменные заявления члена конгресса Джейми Херреры Батлер и неназванных лиц, которых опросит защита.

Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. Тогда сторонники республиканца, занимавшего пост президента США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампу за «подстрекательство к мятежу».