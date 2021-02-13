Защита Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту

Защита бывшего президента США Дональда Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту в верхней палате конгресса. Об этом сообщил телеканал CNN в пятницу, 12 февраля.

Отмечается, что защита говорила 3,5 ч. В данный момент сенаторы взяли небольшой перерыв. Предположительно после этого защита начнет отвечать на вопросы сенаторов, что может занять около 4 ч.

Как пишет CNN, сенаторы должны будут представить вопросы в письменном виде, поскольку им не разрешается выступать в ходе судебного разбирательства.

Также телеканал со ссылкой на источники сообщил, что свое выступление сторона защиты сократила, чтобы на сессии вопросов и ответов смог присутствовать адвокат Трампа Дэвид Шон.

6 января сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президент США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

После беспорядков Twitter удалил аккаунт Трампа. Также были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

9 февраля юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

11 февраля обвинение закончило изложение дела на процессе по импичменту. После этого у защиты Трампа есть не менее 16 часов, разбитых минимум на два дня, чтобы высказаться против импичмента.