Обвинение завершило изложение дела на процессе по импичменту Трампу

Обвинение закончило изложение дела на процессе по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу в четверг, 11 февраля. Об этом сообщает CNN.

Обвинение представляло доводы два дня — в среду и четверг, обосновывая предположение, что Трамп подстрекал к мятежу перед беспорядками 6 января в здании Капитолия. Импичмент Трампу предлагается вынести задним числом, чтобы лишить его возможности в будущем баллотироваться на пост президента.

Теперь у защиты будет не менее 16 часов, разбитых минимум на два дня, чтобы высказаться против импичмента. Затем последуют вопросы сенаторов, возможный допрос свидетелей и голосование. Когда точно проголосует сенат, неизвестно.

Ранее в среду обвинитель от палаты представителей Стейси Плэскит заявила, что сторонники бывшего президента США, которые штурмовали Капитолий 6 января, хотели убить Майкла Пенса, занимавшего тогда должность вице-президента, и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

9 февраля юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.