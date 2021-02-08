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Адвокаты Трампа назвали импичмент политическим театром демократов

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Юристы экс-президента США Дональда Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать его, пишет 8 февраля The Assotiated Press.

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По мнению защиты, действия демократов в палате представителей, инициировавших импичмент, являются «политическим спектаклем» и несут угрозу для американской демократии.

«Статья об импичменте, представленная палатой представителей, является неконституционной по целому ряду причин, любая из которых сама по себе является основанием для немедленного увольнения», — приводит слова адвокатов издание The Hill.

В частности, отметили юристы, сенат не имеет соответствующей юрисдикции, чтобы осудить бывшего лидера страны, который в настоящий момент уже не занимает государственной должности, отметили юристы. Они также уверены в том, что в действиях Трампа не было состава преступления, а палата представителей вынесла обвинительное заключение без какого-либо предварительного расследования.

Заседание сената США по делу об импичменте Трампа пройдет 9 февраля. В случае вынесения импичмента Трамп не сможет в будущем занимать высокие политические должности. Сам Трамп отказался выступать на процессе.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января, ворвавшись в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе столкновений с полицией пострадали десятки человек с обеих сторон, погибли пять человек, в том числе один из правоохранителей.

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