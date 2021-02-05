Трамп отказался выступать на процессе по импичменту

Бывший американский лидер Дональд Трамп не намерен выступать на процессе по импичменту в сенате, сообщает 4 февраля CNN со ссылкой на письмо адвокатов экс-президента Брюса Кастора и Дэвида Шоена.

Ранее в четверг в палате представителей потребовали от Трампа дать показания под присягой на слушаниях по его импичменту.

В ответ юристы бывшего главы государства назвали данный запрос «пиар-трюком».

«Использование нашей Конституции для возбуждения дела об импичменте слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры», — говорится в письме.

Советник Трампа Джейсон Миллер также подтвердил телеканалу, что экс-лидер отказался от дачи показаний в сенате.

«Президент не будет давать показания в ходе неконституционного разбирательства», — отметил он.

Заседание сената США по делу об импичменте бывшего президента США пройдет 9 февраля. Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам, которые прошли в Вашингтоне 6 января.

Впервые в истории Соединенных Штатов один и тот же глава государства, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия, дважды подвергся процедуре импичмента. В случае вынесения импичмента Трамп не сможет в будущем занимать высокие политические должности.