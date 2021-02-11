Участников штурма Капитолия обвинили в намерении казнить Пенса и Пелоси

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий 6 января, хотели убить Майкла Пенса, занимавшего тогда должность вице-президента, и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом на процессе импичмента Трампа в сенате конгресса США обвинитель от палаты представителей Стейси Плэскит заявила в среду, 10 февраля.

По ее словам, находящиеся в Капитолии журналисты сообщали, что слышали, как штурмующие громко говорили о поисках тогдашнего вице-президента, чтобы казнить его. При этом на лужайке перед зданием Капитолия сторонники Трампа возвели виселицу, а среди другой группы напавших слушались призывы к повешению Пенса, пишет CBS News.

При этом Плэскит подчеркнула, что данные были подтверждены показаниями, полученными от арестованных участников беспорядков сотрудниками ФБР. Также он заявила, что, если бы штурмующим представилась такая возможность, они бы «убили вице-президента Майкла Пенса».

Также со ссылкой на документы ФБР обвинитель сообщила, что протестующие хотели убить и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Они искали ее в зале заседаний и личном кабинете. При этом штурмующие Капитолий открыто объявляли о своем желании навредить Пелоси.

Ранее 10 февраля сообщалось, что сенат США начал заседание по рассмотрению вопроса об импичменте экс-президента Дональда Трампа. Бывшего американского лидера обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками Трампа 6 января после его выступления перед протестующими в Вашингтоне.

Накануне сообщалось, что верхняя палата конгресса США проголосовала за конституционность процесса по импичменту Трампа. Таким образом, процесс будет продолжен.

Сам экс-президент остался недоволен выступлением своих адвокатов на начальном этапе процесса по импичменту в сенате конгресса. Особо бывший глава Белого дома возмутился работой адвоката Брюса Кастора и «почти кричал» в разговоре с ним.

Ранее юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.