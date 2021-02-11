Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Посольство РФ призвало США прекратить «бряцать оружием» в Черном море
Мир
Байден планирует провести разговор с Си Цзиньпином через несколько часов
Мир
МИД Украины передал Грузии ноту в связи с задержанием яхтсменов
Экономика
В кабмине прорабатывают введение акциза на иностранную рабочую силу
Мир
Число погибших при обрушении ледника в Индии выросло до 34 человек
Мир
Байден высказался на тему применения США военной силы
Общество
Лор объяснил влияние ангины на сердце и суставы
Мир
В Госдуме оценили слова главы МИД ФРГ о «Северном потоке – 2»
Мир
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
Сюжет:

Участников штурма Капитолия обвинили в намерении казнить Пенса и Пелоси

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий 6 января, хотели убить Майкла Пенса, занимавшего тогда должность вице-президента, и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом на процессе импичмента Трампа в сенате конгресса США обвинитель от палаты представителей Стейси Плэскит заявила в среду, 10 февраля.

По ее словам, находящиеся в Капитолии журналисты сообщали, что слышали, как штурмующие громко говорили о поисках тогдашнего вице-президента, чтобы казнить его. При этом на лужайке перед зданием Капитолия сторонники Трампа возвели виселицу, а среди другой группы напавших слушались призывы к повешению Пенса, пишет CBS News.

При этом Плэскит подчеркнула, что данные были подтверждены показаниями, полученными от арестованных участников беспорядков сотрудниками ФБР. Также он заявила, что, если бы штурмующим представилась такая возможность, они бы «убили вице-президента Майкла Пенса».

Также со ссылкой на документы ФБР обвинитель сообщила, что протестующие хотели убить и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Они искали ее в зале заседаний и личном кабинете. При этом штурмующие Капитолий открыто объявляли о своем желании навредить Пелоси.

Ранее 10 февраля сообщалось, что сенат США начал заседание по рассмотрению вопроса об импичменте экс-президента Дональда Трампа. Бывшего американского лидера обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками Трампа 6 января после его выступления перед протестующими в Вашингтоне.

Накануне сообщалось, что верхняя палата конгресса США проголосовала за конституционность процесса по импичменту Трампа. Таким образом, процесс будет продолжен.

Сам экс-президент остался недоволен выступлением своих адвокатов на начальном этапе процесса по импичменту в сенате конгресса. Особо бывший глава Белого дома возмутился работой адвоката Брюса Кастора и «почти кричал» в разговоре с ним.

Ранее юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021