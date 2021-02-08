В конгрессе США обвинили Трампа в сознательном подстрекательстве к мятежу

Обвинители от палаты представителей Конгресса США убеждены в том, что бывший американский лидер Дональд Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента. Документ с позицией обвинения обнародован в понедельник, 8 февраля, пресс-службой юридического комитета палаты представителей.

В тексте документа указывается, что палата представителей объявила импичмент Трампу не потому, что он делал «непопулярные политические высказывания», а так как он «сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства».

Обвинители также убеждены, что у Трампа нет «достойного оправдания или линии защиты его действий».

«Подстрекательство к мятежу президентом Трампом само по себе было прямой атакой на первую поправку. С точки зрения закона и логики, не говоря уже о здравом смысле, его попытка опереться на принципы свободы слова совершенно беспочвенна», — говорится в документе.

Ранее в понедельник сообщалось, что юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать его.

По мнению защиты экс-президента, действия демократов в палате представителей, инициировавших импичмент, являются «политическим спектаклем» и несут угрозу для американской демократии.

Заседание сената США по делу об импичменте Трампа пройдет 9 февраля. В случае вынесения импичмента Трамп не сможет в будущем занимать высокие политические должности. Сам Трамп отказался выступать на процессе.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января, ворвавшись в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе столкновений с полицией пострадали десятки человек с обеих сторон, погибли пять человек, в том числе один из правоохранителей.