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Заседание по импичменту Трампу возобновилось в сенате конгресса США

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Заседание в рамках процесса импичмента бывшего президента США Дональда Трампа возобновилось в сенате американского конгресса в субботу, 13 февраля. Трансляцию ведет CBS News.

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Как ожидается, заседание начнется с принятия решения о вызове свидетелей, однако официальных заявлений на этот счет ранее сделано не было. Обе стороны дали понять, что не видят необходимости в вызове свидетелей, пишет USA Today.

В случае если свидетелей вызывать не будут, стороны выступят с заключительными заявлениями. На это отведено четыре часа.

По подсчетам CNN, финальное голосование по импичменту Трампу может начаться в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Также, по информации телеканала, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнел объявил коллегам, что намерен проголосовать против объявления импичмента бывшему главе государства.

Процесс в рамках импичмента начался во вторник, 9 февраля. Юристы Трампа назвали процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

11 февраля обвинение закончило изложение дела. После этого у защиты Трампа было не менее 16 часов, разбитых минимум на два дня, чтобы высказаться против импичмента.

Защита Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту в верхней палате конгресса 12 февраля, после чего сенаторы взяли перерыв.

6 января сторонники Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

После беспорядков Twitter удалил аккаунт Трампа. Также были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампу за «подстрекательство к мятежу».

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