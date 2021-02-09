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В сенате началось обсуждение импичмента Трампу

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В верхней палате Конгресса США началось обсуждение импичмента бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. Заседание открылось дебатами о том, является ли рассмотрение вопроса после его ухода со своего поста конституционным.

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Стороны обвинения и защиты ссылаются на конституцию, однако в ней нет конкретики по данному поводу.

В связи с этим решение остается за парламентариями, а имеющие большинство демократы продвигают свою позицию. Таким образом, предложение отказаться от процесса из-за его возможного несоответствия основному закону уже было отклонено сенатом ранее.

Как ожидается, обсуждать эту тему будут на протяжении четырех часов, затем пройдет голосование.

В случае, если процесс над Трампом признают конституционным, обсуждение по импичменту продолжат на следующий день. Сенаторы обсудят, можно ли считать действия бывшего главы государства на митинге, после которого состоялся штурм Капитолия, подстрекательством к мятежу.

Каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своей позиции. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.

Накануне юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента. В ответ на это обвинители от палаты представителей конгресса США заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу и поэтому должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января, ворвавшись в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе столкновений с полицией пострадали десятки человек с обеих сторон, погибли пять человек, в том числе один из правоохранителей.

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