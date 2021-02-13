Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Более 20 человек обратились к медикам после землетрясения в Армении
Общество
Власти Москвы намерены очистить город от снега за пять суток
Мир
Премьер Японии призвал жителей оставаться дома из-за землетрясения
Общество
На МКАД установят более 40 точек обогрева и питания для водителей
Спорт
Сборная России обыграла Швецию по буллитам на этапе Евротура
Происшествия
ДТП с участием порядка 20 машин произошло под Симферополем
Мир
Лавров и спецпредставитель Байдена условились налаживать диалог по климату
Наука
Ученые из Петербурга нашли неизвестный ранее автограф Пушкина
Общество
Кокляев напомнил о достижениях чемпиона-тяжелоатлета Власова
Сюжет:

Стороны процесса по импичменту Трампа отказались от допроса свидетелей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стороны процесса по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа согласились не допрашивать свидетелей. Об этом сообщили на заседании обвинение и защита, передает телеканал CBS News, который ведет прямую трансляцию процесса в субботу, 13 февраля.

Процедурно стало: как рассмотрение дела Трампа повлияет на Америку
Разбирательство с экс-президентом в сенате может обернуться проблемами для демократов в будущем, считают эксперты

К делу приобщат письменные заявления члена конгресса Джейми Херреры Батлер и неназванных лиц, которых опросит защита.

Таким образом, сенат решил не затягивать процесс, после того как предложение демократов о допросе свидетелей спровоцировало негативную реакцию защиты и требования с ее стороны вызвать собственных свидетелей.

Теперь сенат приступает к заключительной стадии процесса импичмента. Стороны начали выступления с последним словом, на что им отводится до четырех часов. После этого может пройти голосование по импичменту, которое формально завершит процесс. Предположительно, оно начнется в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Процесс в рамках импичмента начался 9 февраля. Юристы Трампа назвали процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать политика. В ответ обвинители от палаты представителей конгресса заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу, из-за чего должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

11 февраля обвинение закончило изложение дела. После этого у защиты бывшего президента было не менее 16 часов, чтобы высказаться против импичмента.

Защита Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту в верхней палате конгресса 12 февраля, после чего сенаторы взяли перерыв.

6 января сторонники Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампу за «подстрекательство к мятежу».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021