Стороны процесса по импичменту Трампа отказались от допроса свидетелей

Стороны процесса по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа согласились не допрашивать свидетелей. Об этом сообщили на заседании обвинение и защита, передает телеканал CBS News, который ведет прямую трансляцию процесса в субботу, 13 февраля.

К делу приобщат письменные заявления члена конгресса Джейми Херреры Батлер и неназванных лиц, которых опросит защита.

Таким образом, сенат решил не затягивать процесс, после того как предложение демократов о допросе свидетелей спровоцировало негативную реакцию защиты и требования с ее стороны вызвать собственных свидетелей.

Теперь сенат приступает к заключительной стадии процесса импичмента. Стороны начали выступления с последним словом, на что им отводится до четырех часов. После этого может пройти голосование по импичменту, которое формально завершит процесс. Предположительно, оно начнется в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Процесс в рамках импичмента начался 9 февраля. Юристы Трампа назвали процесс против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать политика. В ответ обвинители от палаты представителей конгресса заявили, что Трамп в день беспорядков у Капитолия сознательно подстрекал своих сторонников к мятежу, из-за чего должен быть осужден в рамках процесса импичмента.

11 февраля обвинение закончило изложение дела. После этого у защиты бывшего президента было не менее 16 часов, чтобы высказаться против импичмента.

Защита Трампа завершила изложение своей позиции на суде по импичменту в верхней палате конгресса 12 февраля, после чего сенаторы взяли перерыв.

6 января сторонники Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, конгресс утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампу за «подстрекательство к мятежу».