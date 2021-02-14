Назван простой способ зашифровать текстовый файл Word

Как легко зашифровать текстовый файл Microsoft Word на компьтере Mac или Windows, объяснило американское издание Business Insider.

Как отмечает автор статьи, шифрование полезно для тех людей, кто использует данное приложение при работе с конфиденциальной информацией. При этом сам способ очень прост.

Первый шаг — это открыть нужный файл Word, зайти во вкладку «Файл», где в разделе «Сведения» выбрать пункт «Защита документа» и подпункт «Зашифровать с использованием пароля». Далее в появившемся окне нужно ввести пароль, после чего подтвердить его.

После данной процедуры вордовский файл можно будет открыть только после введения назначенного пароля. Однако, предупреждает издание, следует помнить о том, что восстановить пароль в случае, если вы его забыли, невозможно.

8 февраля Microsoft признала проблемы с последними обновлениями Windows 10. Согласно отзывам пользователей, проблемы возникают после установки обновлений KB4598299 и KB4598301. Данные апдейты предназначены для новых версий ОС — 20H2, 2004 и 1909. Судя по сообщениям, в некоторых случаях наблюдается перезагрузка системы и появление «синего экрана смерти» (BSoD, Blue Screen of Death).