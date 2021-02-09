Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»

Microsoft признала проблемы с последними обновлениями Windows 10. Об этом сообщает издание Windows Latest в понедельник, 8 февраля.

Согласно отзывам пользователей, проблемы возникают после установки обновлений KB4598299 и KB4598301. Данные апдейты предназначены для новых версий ОС — 20H2, 2004 и 1909. Судя по сообщениям, в некоторых случаях наблюдается перезагрузка системы и появление «синего экрана смерти» (BSoD, Blue Screen of Death).

По словам специалистов системные ошибки часто связаны с обновлением .NET Framework — именно этот компонент может привести к появлению BSoD. Также сбои происходят во время использования Visual Studio, Windows Presentation Foundation (WPF) и других встроенных сервисов Windows.

Компания уже отреагировала на связанные с Windows 10 проблемы. На официальном форуме Microsoft появилась публикации, согласно которой технические специалисты уже изучили источники сбоев и работает над исправлением проблем. Сроки выхода системных апдейтов не раскрываются.

Пока Microsoft не исправила неполадки, журналисты рекомендовали откатиться с KB4598299 или KB4598301 на предыдущие версии ОС. Чтобы сделать это, нужно зайти в панель управления Windows, выбрать проблемное обновление и удалить его. После всех проделанных операций следует перезагрузить компьютер.

Ранее сообщалось, что браузер Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска.