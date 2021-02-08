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Google Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах

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Браузер Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска. Об этом сообщается в документе о политике команды разработчиков Chromium, который был выпущен еще в сентябре 2020 года, однако российские СМИ обратили внимание на него только в феврале 2021 года.

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Уточняется, что Chrome больше не будет использоваться на компьютерах с процессорами Intel x86, которые поддерживают команды Supplemental Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2), но не поддерживают SSE3. На этих процессорах без поддержки SSE3 запуск Chrome приведет к сбою.

В основном это коснется платформ до 2005 года выпуска, в частности старых процессоров х86, которые не поддерживают SSE3 (к примеру, Celeron и Pentium 4). Большая часть устройств, выпущенных после 2005-го, поддерживают SSE3. Если в системе будет установлен процессор без поддержки SSE3, то браузер не обновится, а установка Chrome 89 и выше покажет сбой.

Ограничение затронет версии Chrome и Chromium с Windows 10, так как этой операционной системе требуется SSE2. Новым же версиям ChromeOS, Android и macOS необходима поддержка набора команд SSE3. Также это ограничение может затронуть новые версии браузера Edge на базе Chromium от Microsoft.

Пользователи вскоре будут уведомлены о прекращении доступа к новым версиям браузеров.

Ранее, в ноябре, Google продлил поддержку Chrome на Windows 7 до 15 января 2022 года. В Google пояснили, что ряд запланированных технологических проектов из-за пандемии коронавируса могли отойти на второй план для многих организаций, поэтому поддержку Chrome было решено продлить.

Поддержку Windows 7 компания Microsoft прекратила с января 2020 года. Пользователи этой операционной системы не получают обновления, в том числе и связанные с безопасностью, но могут продолжать пользоваться программным продуктом.

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