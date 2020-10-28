У iPhone ампутируют Google: зачем Apple делает собственный поисковик

Возможное появление собственного поисковика у компании Apple вызвано, скорее всего, чередой антимонопольных дел против Google в США. Так считают опрошенные «Известиями» эксперты. Зная, что монополия Google на рынке поиска может пошатнуться, Apple занялась подготовкой аналогичного продукта, полагают специалисты. Слухи о том, что компания создает свой поисковик, появились еще в 2015 году. Однако у экспертов есть сомнения, что Apple удастся создать полноценную альтернативу самому популярному поисковику в мире.

План G

Одна из главных причин, по которой Apple могла ускорить разработку поисковой системы, — недавний иск министерства юстиции США к Google, полагает директор антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов.

20 октября ведомство обвинило IT-корпорацию в неконкурентном поведении, которое позволяет ей занимать доминирующую позицию на рынках поискового трафика и интернет-рекламы. При этом Google платит Apple за установку своей поисковой системы по умолчанию на iPhone, iPad и MacBook. По данным минюста США, сумма составляет от $8 млрд до $12 млрд ежегодно. Взамен одни только iOS-устройства генерируют для Google до половины мобильного поискового трафика в США. Всего же корпорация контролирует 88% поисковых запросов в Америке.

У iPhone Фото: Global Look Press/Jim West

Министерство юстиции считает, что компании специально создали альянс, который замедляет развитие альтернативных поисковых систем. В итоге ведомство надеется разорвать многолетний сговор Apple и Google. Если минюст США этого добьется, у Apple уже будет готова замена Google, предположил Алексей Иванов.

Сложившаяся ситуация абсолютно нормальна, поскольку ничто не мешает компаниям быть одновременно и партнерами, и конкурентами, считает он. Именно поэтому Apple, зная, что монополия Google на рынке поиска может пошатнуться, занялась подготовкой аналогичного продукта, сказал эксперт.

— Было бы странно ожидать, что ближайшие конкуренты Google не смотрят по сторонам и не ищут возможности войти на чужой рынок, пользуясь проблемами главного игрока, — рассуждает Алексей Иванов.

Случись у Apple проблема с iPhone, Google также приложила бы максимум усилий, чтобы «откусить» у конкурента долю на рынке, добавил он.

— Компании постоянно ведут расчеты и ищут сценарии, при которых удастся заработать больше денег, — подытожил Алексей Иванов.

Не первый звонок

С выходом последнего обновления iOS сервис Spotlight (встроенный поиск на iPhone) стал показывать собственную поисковую выдачу и давать прямые ссылки на сайты, обратило внимание издание Financial Times. Раньше операционная система айфона в таком же сценарии предлагала воспользоваться поиском Google.

Кроме того, в Spotlight появились персонализированные рекомендации, а также возросла активность программы Applebot. Это сервис, который собирает информацию о всевозможных интернет-ресурсах, чтобы потом показать пользователю сайт, соответствующий его запросу. Аналогичные службы лежат в основе всех популярных поисковых систем вроде Google и «Яндекса».

У iPhone Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Applebot запустили в 2015 году. Уже тогда в СМИ начали циркулировать слухи о разработке поисковой системы Apple. После этого пресса считывала как намеки на создание аналога Google и другие действия компании. Например, в 2018 году Apple приняла в команду Джона Джанандреа, который накануне ушел из Google, где был руководителем отделов поисковой системы и искусственного интеллекта.

Летом этого года компания из Купертино улучшила Applebot. Программа в том числе научилась различать запросы со смартфонов и компьютеров, ранжировать результаты поисковой выдачи по приоритету, глубже анализировать структуру сайтов. А осенью Apple начала искать сразу нескольких специалистов для создания поисковой системы.

Нетипичное решение

О том, как именно будет выглядеть новый продукт Apple, говорить пока рано. Но наивно считать, что корпорация сделает общедоступный веб-интерфейс, коим сегодня является Google, говорят эксперты.

— Компания уже не первый год работает не только над физическими продуктами, но и над экосистемой, которая позволит пользователям как можно реже обращаться к сервисам других компаний, — говорит аналитик Telecom Daily Денис Кусков.

Поэтому новинка Apple как минимум станет системой, полноценный функционал которой будет доступен только пользователям iOS и macOS, считает он.

Поисковая система наверняка станет еще и платформой, на которую Apple сможет нанизывать другие сервисы, добавил Денис Кусков. Аналитик надеется увидеть первые очертания реального продукта уже в следующем году.

У iPhone Фото: REUTERS/Aly Song

Вряд ли Apple делает полноценную альтернативу Google, в свою очередь, поделился мнением директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.

— Вряд ли продукт Apple будет как-то связан с веб-поиском. До этого еще очень далеко, — сказал эксперт.

По его мнению, в случае разрыва отношений с Google создателям iPhone проще и дешевле воспользоваться готовым решением другой компании. Например, подключить поисковую систему Bing от Microsoft.

— Apple не делает никакого поиска — компания расширяет возможности своего голосового ассистента Siri, который сегодня иногда использует ответы Google. Но сейчас это 10 ссылок из интернета. Apple же хочет, чтобы пользователь получал прямой ответ на вопрос, — считает Григорий Бакунов.