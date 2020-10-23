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Враг конкуренции № 1: США начали судиться с Google

Американская администрация пока не определилась, как именно наказать одну из крупнейших компаний в мире
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Враг конкуренции № 1: США начали судиться с Google
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2020-10-22 20:01:05
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Министерство юстиции США подало иск на Google, обвинив его в недобросовестной конкуренции и получении монопольного положения на рынке поисковых услуг в интернете. Таким образом, расследование американской администрацией деятельности IT-гигантов, которое анонсировалось как революционное в изменении отношения между правительством и крупнейшими интернет-корпорациями, произвело на свет первое дело. Несмотря на серьезные трения между Google и правительством Дональда Трампа, смена хозяина Белого дома едва ли радикально повлияет на ход дела — по вопросу «прижатия к ногтю» интернет-монстров есть довольно четкий двухпартийный консенсус. Другой вопрос, что предыдущая подобная попытка в конце 1990-х годов в отношении Microsoft дала лишь ограниченные результаты и мало что изменила в положении электронных монополистов. Подробности — в материале «Известий».

Минюст США подал антимонопольный иск к Google

Что вменяют Google?

По мнению американского минюста, Google сумел завоевать около 80% доли на рынке поисковиков (в США — 88%) благодаря не своим уникальным качествам, а из-за соглашений с владельцами компаний, выпускающих операционные системы для мобильных телефонов. Попросту говоря, речь об Apple, так как только iOS занимает на рынке место, сопоставимое с Android. Таким образом, речь идет о своего рода монопольном сговоре двух крупнейших игроков с целью отодвинуть всех остальных. Минюст США посчитал, что около половины трафика в поисковике Google пришлось на устройства Apple, тогда как последняя получала от такого сотрудничества около 20% всех своих прибылей.

Враг конкуренции
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне

Здание министерства юстиции США в Вашингтоне

Фото: Global Look Press/Ting Shen
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Кроме того, Google потратил многие миллиарды долларов на фактический подкуп производителей телефонов и разработчиков браузеров за предварительную установку его поисковика как основного. Использовались также разнообразные требования для производителей, обязывающие их строго соответствовать стандартам Google.

Наконец, была широко задействована модель разделения прибылей. Таким образом компания и смогла захватить доминирующую позицию в сегменте мобильного интернета. Всё это нанесло серьезный ущерб потребителям, ограничив их в возможности выбора. А доминирование одной компании на рынке поисковиков вызвало торможение инноваций в этой области интернет-услуг.

Враг конкуренции
хром гугл поисковик
Фото: TASS/Zuma

Несмотря на большое количество обвинений, практически все они касаются только поисковика, что делает данный иск достаточно узким. Практически никак не затронут один из самых болезненных вопросов — доминирование Google на рынке рекламы в интернете, благодаря которому компания и получает львиную долю своих прибылей. Точно так же стороной обойден вопрос уклонения Google от уплаты налогов в США (компания получает непропорциональную долю своих прибылей в странах с мягкими налоговыми режимами), а также влияния на социально-политическую сферу.

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В последнее время республиканцы и лично Дональд Трамп неоднократно обвиняли крупнейшие IT-корпорации в игре «на стороне соперника» — в случае с Google речь идет о не самой объективной выдаче по тем или иным запросам, связанным с текущей политической повесткой. Дальше публичных высказываний властей предержащих дело, однако, так и не зашло.

Что возражает компания?

Google довольно быстро выступил с заявлением, в котором назвал претензии в иске «глубоко некорректными». Аргументация была в какой-то мере ожидаемой: по мнению представителей компании, люди выбирают Google просто потому, что это лучший поисковик. А данное расследование может привести к тому, что государство будет способствовать распространению худшего, менее эффективного продукта в области поиска в интернете. Кроме того, оно может еще и повысить цены на мобильные телефоны. Ничего плохого в сотрудничестве с Apple в компании тоже не видят.

Враг конкуренции
логотип гугл
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Насчет перспективы иска в Google заявили, что поскольку компания не берет деньги непосредственно с потребителей, то ценового вреда для них договоренности также не наносят. Антимонопольное же законодательство США в первую очередь заточено на поиск прямого ущерба для покупателей, который здесь увидеть довольно сложно. Компания также показала, что клиенты Apple, пользующиеся браузером Safari, могут сменить поисковик буквально в два клика, так что указанные в иске проблемы являются совершенно надуманными.

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Каковы перспективы иска?

В первую очередь надо помнить, что Google не в первый раз сталкивается с желанием властей ограничить его монополию. В первый раз это произошло еще при администрации Барака Обамы, но тогда двухлетнее расследование не привело ни к чему и было тихо замято. Однако вскоре у Google возникли проблемы по другую сторону Атлантического океана. С подачи еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер, неоднократно отличившейся «крестовыми походами» против IT-монстров, в отношении корпорации было открыто о неправомерном использовании доминирующей позиции на рынке. Кстати, оно касалось как раз-таки злоупотреблений в области онлайн-рекламы.

Результат оказался двойственным. С одной стороны, Google пришлось заплатить серьезный штраф в полтора миллиарда евро, с другой — требования ЕС выполняются весьма формально. Google было велено проводить аукционы с участием конкурентов, чтобы по их итогам определять поисковик, который будет работать на системе Android. По факту же эти аукционы только увеличили заработки корпорации.

Враг конкуренции
гугл андроид
Фото: TASS/Zuma

Непонятно, впрочем, какие амбиции существуют относительно Google у американских регуляторов. Состоит ли дело только в штрафе и выдаче определенных предписаний «исправиться» или же минюст нацелен ни много ни мало раздробить одну из крупнейших компаний в мире? Такие идеи высказывались неоднократно и даже проводились сравнения нынешних IT-гигантов с крупнейшими промышленниками начала прошлого века, к примеру, Standard Oil Рокфеллеров, которую в конечно итоге все-таки удалось поделить на несколько более мелких компаний. В нашем случае, разумеется, речь не пойдет о том, что на месте Google появятся 3–4 новых поисковика — просто бизнесы, связанные с поиском в интернете, браузером, рекламой и так далее, будут существовать независимо друг от друга.

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Хотя может показаться, что нынешние претензии к Google из-за бесплатного по сути поисковика «не взлетят», не исключено, что именно такой точечный иск окажется наиболее эффективным. Во-первых, это позволит государственным юристам сконцентрироваться на одном направлении. Во-вторых, отсутствие в иске политики дает возможность сотрудничать в борьбе с Google как республиканцам, так и демократам. Пока они выразили готовность идти до конца, поскольку «проблема назрела и перезрела», как сказал глава антимонопольного комитета палаты представителей демократ Дэвид Чичиллине. Кто бы ни выиграл выборы президента (а также в сенат) США, дело не остановится.

Ожидается, что решение будет судьбоносным. Если американские власти победят, то Google ждут непростые времена. Дело тут даже не в потенциальном многомиллиардном штрафе, а в том, что этот иск явно не станет последним. С другой стороны, если Google выиграет дело, то идее борьбы против монополий на интернет-рынке будет нанесен сокрушительный удар.

Враг конкуренции
гугл
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Последний раз такого масштаба судебная тяжба в США разворачивалась в конце 1990-х годов, когда администрация Билла Клинтона судилась с Microsoft по поводу незаконного продвижения браузера Internet Explorer. Последняя в те времена воспринималась как настоящая «империя зла», подмявшая под себя весь рынок программного обеспечения в США и мире.

Конкретного результата эта шумиха в итоге так и не дала. Microsoft не был раздроблен, компания постепенно ушла на второй план, сохранив, однако доминирование в операционных системах для PC, а Internet Explorer из браузера-монополиста превратился в источник шуток и мемов, в итоге не выдержав конкуренции с Firefox и Chrome. Впрочем, история никогда не повторяется точно, так что гарантировать Google счастливый конец никто не рискнет.

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