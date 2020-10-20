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Минюст США подал антимонопольный иск к Google

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Министерство юстиции США во вторник подало иск против американской корпорации Google, обвиняя компанию в монополизме. Об этом 20 октября сообщает агентство Reuters.

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В иске утверждается, что Google нарушила закон в отношении своих конкурентов в сфере поиска и рекламы, сообщал ранее информированный источник. Истцами выступают минюст и власти 11 американских штатов.

Агентство отмечает, что иск может иметь политическую подоплеку, поскольку президент США Дональд Трамп ранее обещал своим сторонникам, что станет призывать к ответу те компании, которые, по его мнению, препятствуют распространению информации из консервативных источников.

Предполагается, что в ближайшее время могут последовать другие иски в отношении Google, так как проводится проверка деятельности компании генеральными прокурорами различных штатов.

Ранее, 16 октября, стало известно, что минюст США и Генпрокуратура страны приняли решение направить иски против Google в рамках антимонопольного расследования в отношении компании. Отмечалось, что таким образом американские власти хотят ослабить влияние Google, которая доминирует на рынке онлайн-рекламы.

30 сентября сообщалось, что Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google. Компанию обвиняют в использовании доминирующего положения на рынке операционной системы Android для подавления конкурентов.

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