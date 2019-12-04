Новый алфавит: как будет жить Google без Брина и Пейджа

Основатели и ключевые акционеры Alphabet, материнской компании Google, Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают посты президента и исполнительного директора корпорации соответственно. Хотя перестановки могут свидетельствовать о смене приоритетов в одной из крупнейших компаний мира, аналитики считают, что серьезного изменения парадигмы не произойдет. Подробности — в материале «Известий».

Современная структура управления Google возникла в 2015 году. После нескольких лет стремительного развития, когда рыночная капитализация главного интернет-поисковика мира выросла более чем в пять раз, у руководства корпорации возникла мысль разделить коренной бизнес, непосредственно связанный с поисковиком (превратившимся на тот момент в безотказную машину по зарабатыванию прибылей), и экспериментальные направления, также связанные с высокотехнологичным сектором. К ним относился, в частности, проект по выпуску беспилотных автомобилей или научно-исследовательской компании Calico, специализирующейся на биотехнологиях.

Э1 Тестовый прокат на беспилотном автомобиле Waymo, ноябрь 2018 года Фото: REUTERS/Caitlin O'Hara

Решение на тот момент оказалось невероятно удачным, как минимум с точки зрения рыночной конъюнктуры. Инвесторы, напряженно следившие за тем, как Google вкладывал миллиарды в непрофильные проекты, от которых не ожидалось большой прибыли на первых порах, расслабились. Стоимость акций при конвертации бумаг из Google в Alphabet выросла на 4%.

Одновременно с этой реорганизацией в гендиректора Google на освободившееся место пришел Сундар Пичаи — индиец, которому теперь предстоит возглавить головную компанию. Сам Пичаи, несмотря на четыре года работы во главе одной из крупнейших корпораций мира, по-прежнему не слишком известен за пределами мира IT-бизнеса. Его скромность не помешала компании продолжать зарабатывать астрономические деньги . Скажем, в 2018 году выручка Google составила $135 млрд — на $25 млрд больше, чем годом ранее и почти вдвое больше, чем в момент, когда Пичаи встал у руля подразделения.

В то же время усилия Пейджа и Брина по диверсификации бизнеса материнской компании пока принесли довольно ограниченные успехи. Четыре года назад на долю поисковика приходилось 90% выручки, сейчас эта цифра сократилась до 84% — но из оставшихся 16 львиная доля приходится на деятельность, связанную с облачными технологиями. Все сектора, не относящиеся к интернет-бизнесу, давали Google менее 0,4% продаж. По сути, Alphabet стала рентной компанией, собирающей огромные деньги за счет монопольного положения на рынке .

Не лучшим образом обстояло дело и с публичным имиджем . Официальный девиз Google гласит: Don't be evil («Не будь злом»). В реальности на корпорацию в последние годы обрушивалась жесткая критика по самым разнообразным поводам. Ее обвиняли в нарушении прав женщин, в распространении фейк ньюс, в политической пристрастности, в неправомерном контроле и торговле личными данными пользователей, а также в уходе от налогов.

"2 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jaap Arriens

Европейские регуляторы уже давно и упорно «копают» под Google, а в 2019-м к ним присоединились и их американские коллеги — конгресс начал расследование деятельности четырех интернет-гигантов. Причем рассчитывать на то, что компания сможет использовать напряженную политическую борьбу в Вашингтоне, чтобы заручиться поддержкой одной из сторон, не приходится — как раз по данному вопросу у американского политического истеблишмента наблюдается редкое единодушие.

Кстати, фраза Don't be evil с прошлого года покинула официальные кодексы поведения для сотрудников компании.

Одним словом, Пичаи предстоит стать у руля гигантской машины Alphabet не в самое простое время. Не означает ли смена на мостике новую реорганизацию компании?

Гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов сказал «Известиям», что вряд ли такая масштабная компания, как Google, которая достаточно сильно разогнана по темпам роста, будет радикально менять направление развития после ухода ее основателей . «Примеры из прошлого показывают, что обычно этого не происходит в крупных высокотехнологичных компаниях. Так, в Microsoft не произошло никаких серьезных изменений после того, как из нее ушел Билл Гейтс. Не было перемен и в Apple после смерти Стива Джобса», — отметил он. Эксперт уверен, что сейчас основным трендом в отрасли является диверсификация бизнеса, поэтому после ухода основателей Google из Alphabet стратегия развития компании останется прежней, она продолжит развивать новые проекты .

"3 Сундар Пичаи с одним из квантовых компьютеров Google Quantum Computers в лаборатории Санта-Барбары, октябрь 2019 года Фото: REUTERS/Google

В то же время аналитик «Финама» Леонид Делицын считает, что уход Брина и Пейджа сделает Google более осторожной компанией, так как основатели всегда сосредоточены на развитии, а не на показателях доходности и рейтингах корпоративного управления. Смена руководства будет удерживать корпорацию от инвестиций в рискованные, экспериментальные направления . Он пояснил, что Google будет поступать как другие «монстры» –– то есть ждать пока инноваторы запустят на рынок что-либо интересное, а потом эти фирмы скупать.

В то же время полного отхода от дел основателей ожидать не приходится. Брин и Пейдж сохранили контрольный пакет акций Alphabet, а также позиции в совете директоров, и их влияние остается огромным . Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что основатели Google ушли от оперативного управления компанией, при этом они продолжат влиять на стратегию, находясь в совете директоров Alphabet.