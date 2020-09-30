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Китай готовит антимонопольное расследование в отношении Google

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Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google американской компании Alphabet Inc.. Об этом 30 сентября сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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Компанию обвиняют в использовании доминирующего положения на рынке операционной системы Android для подавления конкурентов.

Провести расследование предложил телекоммуникационный гигант Huawei Technologies Co Ltd в 2019 году. В настоящее время вопрос рассматривает антимонопольный комитет Госсовета Китая, ведущий регулятор рынка КНР.

По словам одного из источников, решение о проведении официального расследования могут принять в октябре и на него может повлиять текущее состояние отношений Китая с США.

Расследование также будет касаться вопроса о том, что положение Google на рынке может нанести «чрезмерный ущерб» китайским компаниям, таким как Huawei, потому что, если операционные системы на Android лишатся поддержки Google, это приведет к потере дохода.

Расследование последует за целым рядом действий Вашингтона, который препятствовал работе китайских технологических компаний, ссылаясь на риски для национальной безопасности. Речь идет о включении Huawei в черный список торговли США, об угрозе аналогичными действиями для Semiconductor Manufacturing International Corp., действиях в отношении TikTok и ByteDance.

Также решение о расследовании может быть принято, так как Китай приступает к серьезному пересмотру своего антимонопольного законодательства с предложенными поправками.

Google не предоставила комментариев, а Huawei от комментариев отказалась.

Европейский союз оштрафовал Google на €4,3 млрд ($5,1млрд) в 2018 году за антиконкурентные действия. В декабре 2019 года антимонопольные органы Евросоюза начали расследование в отношении сбора Google. Особое внимание будет уделено тому, как компания распоряжалась информацией.

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