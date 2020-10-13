Власти США захотели лишить Google браузера Chrome

Корпорация Google может лишиться браузера Chrome и части рекламного бизнеса, передает телеканал «360» 13 октября.

Отмечается, что ранее минюст США и Генпрокуратура страны приняли решение направить иски против Google в рамках антимонопольного расследования в отношении компании.

По данным Politico, таким образом американские власти хотят ослабить влияние Google, которая доминирует на рынке онлайн-рекламы.

«Ожидаемый судебный процесс начнется в связи с тем, что Google и другие тяжеловесы — Facebook, Amazon и Apple — сталкиваются с растущим вниманием со стороны республиканцев и демократов по таким вопросам, как подавление конкурентов, обработка личных данных пользователей и распространение дезинформации в президентской гонке», — пишет издание.

По его информации, судебные разбирательства направлены на ослабление власти Google в вопросах рекламы и интернет-поиска.

30 сентября стало известно, что Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google. Компанию обвиняют в использовании доминирующего положения на рынке операционной системы Android для подавления конкурентов.