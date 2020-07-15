Юридическая фирма в США подала в суд на Google из-за сбора личных данных

Юридическая фирма в США подала исковую жалобу в отношении компании Google, обвинив ее в незаконном сборе личных данных пользователей. Об этом во вторник, 14 июля, сообщило агентство Reuters.

По его данным, иск компании Boies Schiller Flexner. Жалоба оформлена от лица нескольких частных пользователей приложений, в которых применяются веб-инструменты, разработанные Google. Она касается предполагаемого нарушения этой компанией федерального законодательства США, запрещающего прослушивание средств связи, а также закон штата Калифорния о защите личных данных.

Истцы утверждают, что Google собирала данные о пользователях приложений, выполняющих функции новостных агрегаторов, служб такси и некоторых других. По их словам, информация, в том числе некоторые личные сведения, а также сводка данных об использовании приложений, поступали на серверы компании даже в тех случаях, когда пользователи вручную отключали эту функцию в настройках.

В начале июня сообщалось, что жители США подали в федеральный суд Калифорнии коллективный иск против корпорации Google за незаконный сбор личных данных. Истцы жалуются, что корпорация собирает информацию с помощью сервисов Google Analytics и Google Ad Manager, а также приложений, установленных на смартфонах, даже когда просмотр сайтов ведется в анонимном режиме.