Американцы пожаловались на Google за сбор данных в анонимном режиме

Жители США подали в федеральный суд Калифорнии коллективный иск против корпорации Google за незаконный сбор личных данных. В случае признания вины интернет-гиганта ему придется заплатить штраф в размере по меньшей мере $5 тыс. за каждого пользователя.

Истцы жалуются, что корпорация собирает информацию с помощью сервисов Google Analytics и Google Ad Manager, а также приложений, установленных на смартфонах, даже когда просмотр сайтов ведется в анонимном режиме, передает Reuters. Таким образом, сбор данных касается «каждого американца, имеющего компьютер или телефон».

Пресс-секретарь Google Хосе Кастанеда заявил, что предупреждение о возможном сборе сайтами информации об активности пользователя выводится каждый раз при открытии окна в режиме инкогнито. По его словам, компания намерена решительно отстаивать позицию.

В декабре 2019 года французский регулятор по вопросам конкуренции оштрафовал Google на €150 млн за злоупотребление доминирующим положением в сфере поисковой рекламы. В вердикте говорилось, что платформа Google Ads имеет «непрозрачные и трудные для понимания правила работы», которые применяются «в несправедливой и случайной манере».