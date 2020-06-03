Прямой эфир

Американцы пожаловались на Google за сбор данных в анонимном режиме

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители США подали в федеральный суд Калифорнии коллективный иск против корпорации Google за незаконный сбор личных данных. В случае признания вины интернет-гиганта ему придется заплатить штраф в размере по меньшей мере $5 тыс. за каждого пользователя.

Корпорация своего добра: почему судиться с Google не стоит усилий
Компанию обвиняют в воровстве текстов песен, но выиграть иски шансов практически нет

Истцы жалуются, что корпорация собирает информацию с помощью сервисов Google Analytics и Google Ad Manager, а также приложений, установленных на смартфонах, даже когда просмотр сайтов ведется в анонимном режиме, передает Reuters. Таким образом, сбор данных касается «каждого американца, имеющего компьютер или телефон».

Пресс-секретарь Google Хосе Кастанеда заявил, что предупреждение о возможном сборе сайтами информации об активности пользователя выводится каждый раз при открытии окна в режиме инкогнито. По его словам, компания намерена решительно отстаивать позицию.

В декабре 2019 года французский регулятор по вопросам конкуренции оштрафовал Google на €150 млн за злоупотребление доминирующим положением в сфере поисковой рекламы. В вердикте говорилось, что платформа Google Ads имеет «непрозрачные и трудные для понимания правила работы», которые применяются «в несправедливой и случайной манере».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде пообещали разобраться с удалением Google обращения Путина
Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020