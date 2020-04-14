Прямой эфир

В Совфеде пообещали разобраться с удалением Google обращения Путина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета намерена разобраться в ситуации с удалением Google обращения президента России Владимира Путина к гражданам в условиях пандемии коронавируса, заявил во вторник, 14 апреля, глава комиссии Андрей Климов.

«Нам нужно помнить о своей личной ответственности»
Основные тезисы из обращения президента в связи с ситуацией с коронавирусом

«Наш старый знакомый, Google, также отметился. Там чудесным образом стали исчезать сюжеты. В том числе обращение президента РФ к гражданам», — приводит его слова «РИА Новости».

Климов подчеркнул, что комиссия должна «глубоко и серьезно поинтересоваться этим». По его словам, у сенаторов имеется опыт работы «с этой странной платформой».

Днем ранее пресс-служба Google объяснила решение блокировки видео ошибкой.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено», — сказали в компании.

13 апреля телеканал НТВ сообщил, что с его YouTube-канала убрали запись первого обращения главы государства к россиянам, прозвучавшего 25 марта. Примерно через 40 минут канал заявил о разблокировке ролика.

25 марта Путин обратился к россиянам по поводу распространения коронавируса. В выступлении он представил ряд мер по поддержке отечественного предпринимательства. Среди них — предложение малому и среднему бизнесу отсрочки по налогам и призыв ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
YouTube снизит качество видео из-за пандемии COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020