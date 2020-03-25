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YouTube снизит качество видео из-за пандемии COVID-19

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Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
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Видеосервис YouTube, принадлежащий компании Google, понизит настройки качества по умолчанию с высокого разрешения до стандартного, чтобы облегчить нагрузку на трафик во время пандемии COVID-19. Об этом во вторник, 24 марта, пишет агентство Bloomberg.

Посмотреть ролик в высоком разрешении можно будет при настройке качества вручную.

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Потоковое видео требует большей пропускной способности интернета, чем музыка, обмен сообщениями или карты из-за размера передаваемых файлов. По данным исследований компании Sandvine, в прошлом году Google стал крупнейшим потребителем объема трафика в интернете, ему немного уступил Netflix. За последнее время в связи с карантинными мерами по коронавируса трафик YouTube вырос еще больше, сообщили Sandvine.

До сих пор YouTube ограничивал качество видео, основываясь на силе интернет-соединения пользователя. Представители компании не думают, что мир в ближайшее время исчерпает пропускную способность интернета, но принимает упреждающие меры, учитывая растущую озабоченность на правительственном уровне.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с правительствами и сетевыми операторами по всему миру, чтобы свести к минимуму нагрузку на систему во время этой беспрецедентной ситуации», — говорится в заявлении Google.

20 марта российские пользователи YouTube сообщили о неполадках в работе сервиса. 90% пользователей пожаловались на работу сайта, 5% — на вход в аккаунт и еще 4% — на проигрывание видео. Также с проблемами столкнулись жители Франции, Нидерландов, Италии и Великобритании.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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