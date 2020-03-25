В игре Plague Inc. появится режим спасения мира от пандемии
Разработчики популярной игры об эпидемиях Plague Inc. представили режим спасения мира от вымирания. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.
Игра представляет собой стратегию, в которой пользователю нужно заразить весь мир болезнями, используя бактерии и грибки.
Однако на фоне распространения коронавируса COVID-19 в игру решили добавить обратный режим. Теперь геймерам предстоит как можно дольше задерживать распространение инфекций, придумывать лекарства, соблюдать карантины и улучшать системы здравоохранения во всем мире. Кроме того, разработчики Plague Inc пожертвовали $250 тыс. на борьбу с коронавирусом
Накануне сообщалось, что компания Valve выпустилa игру Half-Life: Alyx, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.