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В игре Plague Inc. появится режим спасения мира от пандемии

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Фото: REUTERS/Florence Lo
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Разработчики популярной игры об эпидемиях Plague Inc. представили режим спасения мира от вымирания. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.

Игра представляет собой стратегию, в которой пользователю нужно заразить весь мир болезнями, используя бактерии и грибки.

Однако на фоне распространения коронавируса COVID-19 в игру решили добавить обратный режим. Теперь геймерам предстоит как можно дольше задерживать распространение инфекций, придумывать лекарства, соблюдать карантины и улучшать системы здравоохранения во всем мире. Кроме того, разработчики Plague Inc пожертвовали $250 тыс. на борьбу с коронавирусом

Накануне сообщалось, что компания Valve выпустилa игру Half-Life: Alyx, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,8 тыс. человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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