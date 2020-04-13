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Google признал ошибкой блокировку обращения Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Видеосервис YouTube восстановил заблокированное обращение президента России Владимира Путина. Решение о блокировке в пресс-службе Google объяснили ошибкой.

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«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено», — сообщили в пресс-службе ТАСС.

Ранее 13 апреля телеканал НТВ сообщил, что с его YouTube-канала убрали запись первого обращения главы государства к россиянам, прозвучавшего 25 марта. Примерно через 40 минут канал заявил о разблокировке ролика.

25 марта Путин обратился к россиянам по поводу распространения коронавируса. В выступлении он представил ряд мер по поддержке отечественного предпринимательства. Среди них — предложение малому и среднему бизнесу отсрочки по налогам и призыв ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии.

коронавирус

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