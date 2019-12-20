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Google оштрафовали во Франции на €150 млн

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Французский регулятор по вопросам конкуренции оштрафовал американскую компанию Google на €150 млн за злоупотребление доминирующим положением в сфере поисковой рекламы. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 20 декабря, сообщении на сайте регулятора.

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«Google злоупотребил доминирующим положением, которое он имеет на рынке поисковой рекламы, приняв непрозрачные и трудные для понимания правила работы своей рекламной платформы Google Ads и применяя их в несправедливой и случайной манере», — отмечается в сообщении.

В связи с этим на Google был наложен штраф в €150 млн, также французский антимонопольный орган предписал компании уточнить написание правил работы платформы Google Ads и порядок прекращения работы аккаунтов.

Ранее, 1 декабря, антимонопольные органы Евросоюза начали расследование в отношении сбора данных корпорацией Google. Особое внимание уделялось тому, как компания распоряжалась информацией.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер за последние два года назначила Google штрафы на общую сумму более €8 млрд.

4 сентября Google и YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор персональной информации о детях без согласия их родителей.

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