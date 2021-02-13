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Виктория Боня прокомментировала проведение «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Телеведущая Виктория Боня положительно оценила бои, которые пройдут в рамках большого боксерского турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом она рассказала в субботу, 13 февраля, в беседе с телеканалом.

«Я видела, что поп-бокс набирает обороты. Почему нет, мне кажется, это интересно. Я вообще любитель бокса. Он для меня на первом месте из всех видов спорта. Я безумно люблю его», — заявила Боня.

Накануне рэпер Джиган потренировался с участниками турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — самбистом и бойцом смешанного стиля Максом «Шатуном» Новоселовым и блогером Артемом Тарасовым.

В тот же день боксер Николай Валуев высказал мнение о турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в котором примут участие профессиональные спортсмены и блогеры.

«Неважно, кто он блогер или еще кто-нибудь. Нельзя людей лишать права самореализации. И уж тем более предосудительно к их попыткам проявить себя относиться», — подчеркнул он.

В ходе турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

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