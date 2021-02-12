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Валуев оценил предстоящий бойцовский турнир с блогерами

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Боксер Николай Валуев в пятницу, 12 февраля, высказал мнение о турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в котором примут участие профессиональные спортсмены и блогеры.

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Формат шоу подразумевает проведение поединков атлетов из разных спортивных дисциплин и весовых категорий.

«Пусть сражаются, подогревают интерес публики, кто кого, ежик или змея победит? Это нормально. Если дерутся по правилам спорта, то это спорт, вопрос в том, кто, сколько времени уделяет данному спорту, чтобы подготовиться. Неважно, кто он блогер или еще кто-нибудь. Нельзя людей лишать права самореализации. И уж тем более предосудительно к их попыткам проявить себя относиться», — приводит РЕН ТВ его слова.

Как подчеркнул спортсмен, подобные шоу проводятся ради интереса зрителей.

«Если Вы смотрели фильм «Торпедоносцы», то там маленький мальчик спрашивает, а кто сильнее ежик или змея? У взрослых такой же интерес», — добавил Валуев.

В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). В соглавных боях выступят боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима, обладатель звания «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

7 февраля РЕН ТВ провел в прямом эфире трансляцию главного боя UFC Fight Night 184 в тяжелом дивизионе Александра Волкова и Алистара Оверима. Волков нокаутировал Оверима во втором раунде. По итогам боя он получил бонус в размере $50 тыс. за лучшее выступление вечера.

28 января Федерация бокса России объявила, что боксерское шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в котором примут участие именитые боксеры, бойцы смешанных единоборств и популярные блогеры, состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

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