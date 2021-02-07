Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC

Россиянин Александр Волков победил легендарного нидерландского бойца Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе.

Бой двух тяжеловесов транслировался на телеканале РЕН ТВ на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

32-летний Волков завладел инициативой с первых секунд поединка и накаутировал своего 40-летнего соперника во втором раунде.

Это победа позволит россиянину выйти на финишную прямую в борьбе за пояс чемпиона мира.

Теперь в арсенале Волкова 33 победы и 8 поражений в ММА. Оверим победил в 47 боях и потерпел 19 поражений.