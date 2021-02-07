Волков получил бонус $50 тыс. за победу на турнире UFC

Российский боец Александр Волков получил бонус в размере $50 тыс. за победу над нидерландцем Алистаром Оверимом в рамках турнира UFC Fight Night 184. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе Абсолютного бойцовского чемпионата.

Отмечается, что россиянин получил бонус за лучшее выступление вечера.

Поединок состоялся 7 февраля в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Волков нокаутировал Оверима во втором раунде. На пресс-конференции россиянин признался, что знал о возможности закончить бой с нидерландцем досрочно, особенно после того, как увидел лицо соперника в конце первого раунда.

После боя Волкова госпитализировали с травмой ноги. По словам россиянина, его соперника также направили в больницу и он находится в соседней палате. Тренер Волкова Тарас Кияшко сообщил, что у его подопечного нет перелома, диагностирован сильный ушиб, передает «Газета.ру».

После победы Волков заявил о намерении выйти на бой за титул чемпиона UFC. Теперь в арсенале россиянина 33 победы и восемь поражений в ММА. Оверим победил в 47 боях и потерпел 19 поражений.

Бой двух тяжеловесов транслировался на телеканале РЕН ТВ на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».