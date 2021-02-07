Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Заявления Трампа о фальсификациях на выборах обошлись казне США в $519 млн
Общество
Рейсы в Москву и Минводы задержаны на Урале из-за непогоды
Мир
Курц заявил о готовности привиться вакциной РФ при ее регистрации в ЕС
Мир
Премьер Японии выразил сожаление об отсутствии мирного договора с РФ
Мир
Эксперт оценил вероятность осуждения Трампа в рамках процедуры импичмента
Спорт
Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC
Общество
Службы МЧС переведены на усиленный режим работы из-за погоды
Мир
На Украине за сутки выявили менее 3,5 тыс. случаев COVID-19
Мир
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Филиппинах

Волков получил бонус $50 тыс. за победу на турнире UFC

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец Александр Волков получил бонус в размере $50 тыс. за победу над нидерландцем Алистаром Оверимом в рамках турнира UFC Fight Night 184. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе Абсолютного бойцовского чемпионата.

Отмечается, что россиянин получил бонус за лучшее выступление вечера.

Поединок состоялся 7 февраля в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Волков нокаутировал Оверима во втором раунде. На пресс-конференции россиянин признался, что знал о возможности закончить бой с нидерландцем досрочно, особенно после того, как увидел лицо соперника в конце первого раунда.

После боя Волкова госпитализировали с травмой ноги. По словам россиянина, его соперника также направили в больницу и он находится в соседней палате. Тренер Волкова Тарас Кияшко сообщил, что у его подопечного нет перелома, диагностирован сильный ушиб, передает «Газета.ру».

После победы Волков заявил о намерении выйти на бой за титул чемпиона UFC. Теперь в арсенале россиянина 33 победы и восемь поражений в ММА. Оверим победил в 47 боях и потерпел 19 поражений.

Бой двух тяжеловесов транслировался на телеканале РЕН ТВ на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021