Волков заявил о желании бороться за пояс UFC

Российский боец Александр Волков заявил, что намерен выйти на бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Соответствующее заявление он сделал 7 февраля после победы над нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе. Россиянин нокаутировал соперника во втором раунде.

На пресс-конференции после поединка Волков признался, что знал о своей способности закончить бой с Оверимом досрочно, особенно после того, как увидел лицо нидерландца в конце первого раунда.

«Я много работал, я в хорошей форме. Конечно, хочу биться за пояс. Но сначала посмотрим, как закончатся другие поединки в тяжелом весе», — цитирует его телеканал РЕН ТВ.

Победа над нидерландцем позволит россиянину выйти на финишную прямую в борьбе за пояс чемпиона мира.

Бой двух тяжеловесов транслировался на телеканале РЕН ТВ на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Теперь в арсенале Волкова 33 победы и восемь поражений в ММА. Оверим победил в 47 боях и потерпел 19 поражений.