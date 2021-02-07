Волкова госпитализировали с травмой ноги после боя с Оверимом

Российский боец Александр Волков доставлен в больницу после поединка с нидерландцем Алистаром Оверимом в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 7 февраля сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

По его словам, соперник Волкова также был госпитализирован после боя и находится в соседней палате.

«Саша немного повредил ногу. Несильно, но нужно посмотреть — нет ли перелома. Они с Оверимом лежат через маленькую пластиковую стенку друг от друга», — рассказал он «Спорт-Экспрессу».

Тренер россиянина Тарас Кияшко в свою очередь сообщил ТАСС, что его подопечный разбил ногу во время тренировок, а в ходе поединка ее не жалел.

Сам Волков из больницы опубликовал в Instagram видеообращение, в котором рассказал, что доволен боем и чувствует себя нормально, а также показал травмированную ногу.

7 февраля в рамках турнира UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе Волков нокаутировал Оверима во втором раунде. На пресс-конференции россиянин признался, что знал о возможности закончить бой с нидерландцем досрочно, особенно после того, как увидел лицо соперника в конце первого раунда.

После победы Волков заявил о намерении выйти на бой за титул чемпиона UFC. Теперь в арсенале россиянина 33 победы и восемь поражений в ММА. Оверим победил в 47 боях и потерпел 19 поражений.

Бой двух тяжеловесов транслировался на телеканале РЕН ТВ на эксклюзивных правах в специальном эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».