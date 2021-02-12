Джиган потренировался с участниками бойцовского турнира блогеров и спортсменов

Рэпер Джиган в пятницу, 12 февраля, потренировался с участниками большого боксерского турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — самбистом и бойцом смешанного стиля Максом «Шатуном» Новоселовым и блогером Артемом Тарасовым.

Артист опубликовал в Instagram видео из спортивного зала, на кадрах которого он спаррингует с бойцом ММА Максом Топором.

Ранее в этот же день боксер Николай Валуев высказал мнение о турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в котором примут участие профессиональные спортсмены и блогеры.

«Неважно, кто он блогер или еще кто-нибудь. Нельзя людей лишать права самореализации. И уж тем более предосудительно к их попыткам проявить себя относиться», — подчеркнул он.

В ходе турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.