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Набиуллина назвала сроки достижения допандемического уровня экономики

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Российская экономика может достичь того уровня, который был до пандемии COVID-19, уже к концу года. Об этом сообщила в пятницу, 12 февраля, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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Она уточнила, что ранее планировалось достичь допандемического уровня экономики в середине 2022 года. Однако теперь ЦБ РФ прогнозирует возврат прежнего уровня экономики уже к концу текущего года. При этом Центробанк учитывает сохраняющиеся геополитические риски.

Набиуллина подчеркнула, что денежно-кредитная политика в 2021 году останется мягкой.

В тот же день пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Отмечается, что к концу года Центробанку придется уйти от мягкой денежной политики и повысить ставку.

Кроме того, в Центробанке рассказали, что в феврале и марте 2021 года годовая инфляция достигнет максимума, а в дальнейшем будет снижаться. Также ЦБ прогнозирует, что средняя цена нефти Urals за год поднимется с $45 за баррель до $50. Эти же показатели цены сохранятся в 2022 и 2023 годах.

Ранее, 9 февраля, в Международном валютном фонде (МВФ) дали высокую оценку действиям российских властей в период экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В организации считают, что меры, принятые Россией, могут положить конец экономическому спаду и ограничить «появление шрамов» из-за пандемии.

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