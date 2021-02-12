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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, сообщает в пятницу, 12 февраля, пресс-служба регулятора.

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«Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых», — заявили в ЦБ.

В прошлом году ЦБ принял решение не повышать ключевую ставку. Инфляция по итогам года составила 4,9% против 3% годом ранее, а в январе ускорилась до 5,2%.

18 декабря 2020 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность дополнительного снижения ключевой ставки регулятором в будущем остается.

При этом, по ее словам, данная вероятность оказалась меньше, чем это оценивалось ранее.

Решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), то есть до 4,25% годовых, Центробанк принял в июле прошлого года.

После этого в октябре регулятор сохранил ставку на этом же уровне.

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