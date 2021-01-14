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В ЦБ оценили целесообразность снижения ключевой ставки

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Ценовая динамика последних месяцев показала, что целесообразность снижения ключевой ставки Центробанком сейчас менее очевидна. Об этом в четверг, 14 января, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

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«В целом мы исходим из того, что ценовая динамика последних месяцев показывает, что целесообразность, она менее очевидна, чем это было летом», — сказал он в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее, 18 декабря, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность дополнительного снижения ключевой ставки регулятором в будущем остается.

При этом, по ее словам, эта вероятность оказалась меньше, чем оценивалась ранее.

Тогда же ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Регулятор ожидал инфляцию по итогам года в 3,9–4,2%, а в следующем году она должна снизиться до 3,5–4,0%.

Решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), то есть до исторического минимума в 4,25% годовых, Центробанк принял в июле прошлого года.

Тогда в Банке России отмечали, что существенное смягчение денежно-кредитной политики позволит стабилизировать инфляцию в районе 4%. После этого в октябре регулятор сохранил ставку на этом же уровне. Согласно тогдашнему прогнозу ЦБ, спад российской экономики в 2020 году должен был составить 4–5%, а в 2021 году ожидается подъем на 3–4%.

При этом, как прогнозировали в регуляторе, годовая инфляция в конце 2020 года будет находиться в диапазоне 3,9–4,2%, в 2021 году — на уровне 3,5–4%.

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