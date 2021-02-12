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ЦБ РФ спрогнозировал снижение годовой инфляции после максимума в марте

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Банк России спрогнозировал, что в феврале и марте 2021 года годовая инфляция достигнет максимума, а в дальнейшем будет снижаться. Это следует из пресс-релиза регулятора, опубликованного 12 февраля.

«Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года», — говорится в сообщении.

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С учетом проводимой денежно-кредитной политике годовая инфляция в России в 2021 году составит 3,7–4,2% и в дальнейшем останется вблизи 4%.

Также ЦБ прогнозирует, что средняя цена нефти Urals за год поднимется с $45 за баррель до $50. Такие же показатели цены сохранятся в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщается в среднеточном прогнозе Банка России.

Кроме того, отметили в ЦБ, непростая эпидемиологическая обстановка в России оказала гораздо менее значимое сдерживающее влияние на экономику, чем ожидалось. Уточняется, что оперативные индикаторы экономической активности свидетельствуют о продолжении восстановления экономики в начале 2021 года.

«Темпы восстановления будут поддержаны улучшением потребительских и деловых настроений на фоне частичного снятия ограничительных мер и вакцинации населения от коронавируса», — добавляется в пресс-релизе.

Ранее в этот же день Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

В Международном валютном фонде (МВФ) 9 февраля дали высокую оценку действиям российских властей в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В организации считают, что меры, предпринятые Россией, могут положить конец экономическому спаду и ограничить «появление шрамов» из-за пандемии.

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