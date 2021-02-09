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В МВФ высоко оценили предпринятые Россией меры против последствий пандемии

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В Международном валютном фонде (МВФ) дали высокую оценку действиям российских властей в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом 9 февраля говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МВФ.

В организации считают, что меры, предпринятые властями России, могут положить конец экономическому спаду и ограничить «появление шрамов» из-за пандемии.

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Также в МВФ отметили, что эффективность российской вакцины от коронавируса нового типа может помочь более быстрому, чем считалось ранее, восстановлению экономики.

«Прогнозируется, что продолжающееся восстановление ускорится к середине 2021 года, когда вторая волна пандемии отступит, вакцины против COVID-19 станут широко доступны, а сокращение добычи нефти будет постепенно сокращаться в соответствии с соглашением ОПЕК», — говорится в пресс-релизе.

В документе отмечается, что России стоит использовать национальные проекты как возможность устранения структурных факторов, сдерживающих рост экономики страны. Несмотря на то что восстановление экономики в конце года позволит отказаться от бюджетной поддержки, в фонде считают, что необходимо сохранять бдительность.

«Директора похвалили власти за благоприятные для роста налоговые реформы, такие как постоянное снижение налога на заработную плату для МСП, а также за более целенаправленное расходование средств на социальную помощь. Они рекомендовали постепенно отказываться от субсидий на внутреннее потребление топлива, смягчая воздействие на уязвимые группы», — добавили в МВФ.

Ранее 26 января Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) России на 0,2 п.п. по сравнению с данными на октябрь ― до 3% в 2021 году. При этом в 2022 году этот рост составит 3,9%. Однако, согласно оценке МВФ, российская экономика за прошедший год сократилась на 3,6%.

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