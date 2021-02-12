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Номер с обнулением: зачем менять 8 на 0 в телефонных кодах

Переход на новую систему набора номера запланировали на 2025 год
Фото: Depositphotos
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Номер с обнулением: зачем менять 8 на 0 в телефонных кодах
2021-02-12 15:25:44">
2021-02-12 15:25:44
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило проект приказа «Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации», в соответствии с которым для звонков по межгороду и на мобильные с 2025 года надо будет набирать код 0 вместо 8. Изменение кода планировалось уже давно, несколько раз переносилось, и сроки снова сдвигаются. Для чего необходимы эти изменения - в материале «Известий».

Суть изменений

Согласно проекту приказа, для звонков внутри региона, мобильных и междугородних, надо будет набирать код 0 вместо 8, для международных — 00 вместо 8-10. На новую систему нумерации страна должна перейти в 2025 году.

Формат 0 и 00, на который перейдет Россия, рекомендован Международным союзом электросвязи.

С 2025 по 2028 год также планируется перейти на закрытый план нумерации при местных звонках. Открытый план позволяет при внутригородских соединениях пренебрегать кодом города, используя пяти-, шести- или семизначный номер. Нововведение переведет все регионы на закрытый план нумерации: ввод кода города будет обязателен.

Номер с обнулением1
80
Фото: Depositphotos

В пресс-службе Минцифры «Известиям» пояснили, что проект приказа, по сути, не новый — это переиздание приказа Минкомсвязи (предшественника Минцифры) № 205 от 25 апреля 2017 года с измененными сроками. Этот приказ был включен в «белый список» по «регуляторной гильотине», поэтому подлежит переизданию.

Однако есть один важный аспект: нынешний проект приказа, отметили в ведомстве, «разработан с целью закрепления в российской системе и плане нумерации номера «122» как «Единой службы оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи».

Зачем переходить на ноль

Гендиректор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков пояснил «Известиям», что восьмерку стали использовать с советских времен как дополнительный вариант вызова помимо +7.

— И когда мы из страны выезжали, мы не могли набирать восьмерку, нужно было набирать +7, иначе бы не было соединения, — пояснил он. — 00 — это такой мировой стандарт. В других странах для дозвона также набираются такие нули. Происходит некая унификация с остальным миром.

Кусков отметил, что с 2025 года нужно будет набирать не 8 495, а 0 495. При этом он предположил, что код +7 тоже может сохраниться как действующий.

Номер с обнулением2
звонок
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

План нумерации — закрыть

Использование закрытого плана нумерации он тоже считает разумным новшеством: в стране много городов-миллионников, и вполне вероятно, что «для дальнейшего увеличения числа номеров такое использование закрытого плана нумерации будет наиболее логичным и правильным решением», полагает Кусков.

По сути, и переход на ноль, и на использование закрытого плана нумерации — это унификация, приведение к международной практике, глобальным рекомендациям, все достаточно просто, — сказал «Известиям» управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов. — По закрытому плану нумерации это, конечно, создаст некоторое неудобство, но значение этого не велико, потому что большая часть вызовов происходит с мобильных устройств, либо с программируемых фиксированных устройств.

Почему так долго?

Минсвязь планировала перейти на набор через 0 и 00 еще с 2000-х годов. В 2006 году для подготовки к переходу использовавшиеся со времен СССР номера экстренных служб (01, 02, 03) перевели в трехзначный формат (101, 102, 103). Тогда же изменили начинающиеся с нуля коды города — Москва перешла с 095 на 495.

Перейти на ноль Россия должна была изначально в 2010 г., затем смену кода перенесли на 2017 год. В приказе от 2017 г. стоит новая дата — 2020 год. Теперь Минцифры снова переносит сроки изменения телефонного кода: с 2020-го на 2025-й.

Острой необходимости в переходе на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн =0», а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс «Пмн = 00» нет, поэтому предлагается сделать это в более комфортные сроки, — сообщили «Известиям» в министерстве.

Номер с обнулением3
номер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Денис Кусков замечает, что за время, когда было принято решение об изменении телефонного кода, сменилось пять, а то и больше министров — и у каждого из них возникали новые, более оперативные задачи.

— Сам по себе процесс технически не очень сложный, — заметил эксперт. — Конечно, какое-то время уйдет на привыкание — как уже привыкали в Москве. Потребуется несколько месяцев — и новые правила войдут в обиход.

Константин Анкилов замечает, что перевод с 8 на 0 потребует определенных технических действий, но к этому изменению страна шла не одно десятилетие — и какой-то революции тут не будет.

Технические возможности есть, просто это не самая критичная задача, которая существует, — отметил он. — Со стороны Международного союза электросвязи есть только рекомендации, это не какие-то срочные условия.

Добавим, что не все страны используют международный стандарт нумерации: например, в США и Канаде действует Североамериканский план нумерации.

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