Не звони мне, не звони: «серые» сим-карты выведут из тени

В четверг, 16 июля, в правительство будет направлен законопроект, который даст правоохранительным органам право без решения суда прослушивать звонки и получать детализацию с сим-карт, не привязанных к реальным абонентам. Для этого понадобится лишь подпись руководителя следственного органа, рассказал «Известиям» автор инициативы, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Мера позволит более оперативно находить телефонных мошенников и других злоумышленников. По данным Генпрокуратуры, только за пять месяцев нынешнего года зарегистрировано 76,5 тыс. преступлений с использованием средств мобильной связи.

Бюрократия отнимает время

В Госдуме предлагают дать правоохранительным органам право без решения суда получать информацию по так называемым серым сим-картам. Для того чтобы детализировать данные, получить распечатку переписки или доступ к прослушке, понадобится только разрешение руководителя следственного органа. Изменения коснутся лишь тех номеров, сведения об абонентах которых отсутствуют или недостоверны. Кроме того, для запуска процедуры понадобится жалоба на номер — проверять все «серые» симки поголовно не будут.

— Очень много граждан обращаются в правоохранительные органы по поводу телефонного мошенничества: у них, например, обманом добывают доступ к банковской карте или заставляют перевести деньги неизвестным. Когда появляются такие жалобы, необходимо установить абонента, и правоохранительные органы обращаются в суд , чтобы получить соответствующий доступ. Но зачастую такая сим-карта используется всего несколько дней, и когда разрешение получено, уже бывает поздно, — пояснил Анатолий Выборный.

сим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно данным, предоставленным парламентарию Генеральной прокуратурой (документ есть в распоряжении «Известий»), количество преступлений, совершенных с использованием мобильной связи, в 2018 году составило 61,3 тыс. эпизодов. В 2019-м цифра выросла почти на 90% — до 116,1 тыс. За январь-май 2020-го насчитывается уже 76,5 тыс. подобных инцидентов.

В целом поток преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации стремительно растет, сообщает Генпрокуратура. В 2018-м их было 174,7 тыс., в следующем году на 68,5% больше — 294,4 тыс. С января по май 2020-го — уже 180,5 тыс.

Суммы, которые выманивают у своих жертв мошенники, порой доходят до восьмизначных. Например, 14 июля у замруководителя одного из столичных музеев злоумышленник под видом сотрудника финансовой безопасности Сбербанка украл 12 млн рублей.

В тот же день другой преступник смог узнать у 29-летней москвички данные о ее банковской карте и списать 77,5 тыс. рублей. Чуть меньшей суммы, 50 тыс. рублей, из-за телефонного мошенничества лишился еще один житель столицы. 365 тыс. рублей потерял 9 июля житель Павловского Посада — поверил в то, что ему звонят из банка ВТБ.

Источник «Известий» в правоохранительных органах, близкий к разработке законопроекта, отметил, что в рядах МВД инициатива поддерживается.

— При раскрытии телефонного мошенничества чаще всего мы запрашиваем сведения о том, к какой сотовой компании относится номер, из какого региона поступают звонки, детализацию вызовов, — пояснил он. — Сейчас мы захлебываемся в количестве мероприятий, которые необходимо проводить для раскрытия такого вида преступлений. Речь в том числе о получении судебного решения, на это требуется время. И в итоге мы теряем наступательность.

Кроме того, отметил он, необходимость выдавать разрешения — дополнительная нагрузка на судейский корпус.

Не только о мошенничестве

Большинство преступлений в России совершаются с использованием мобильных телефонов, подчеркнул в беседе с «Известиями» подполковник запаса МВД, директор фонда «Право и порядок» Олег Иванников.

— В исключительных случаях разрешения на контроль переговоров оформляются даже задним числом. Это связано с тем, что такие преступления, как, предположим, убийство или терроризм, не позволяют оперативно принять соответствующие решения и задокументировать все процедуры, а время уходит, — рассказал он.

Законопроект, по его словам, позволил бы решить эту проблему, то есть бороться не только с телефонным мошенничеством, но и, к примеру, с экстремизмом, в сфере которого тоже часто используются левые номера.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что принятие инициативы стало бы подспорьем и для расследования тяжких преступлений.

— Главным образом «серые» сим-карты используются для анонимного общения в мессенджерах и соцсетях. Это создание чатов с экстремистским содержанием, распространение порнографии, продажа наркотиков или «слитых» в Сеть персональных данных, организация террористических актов и многие другие противоправные действия, — пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

сим Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Борьба с этим явлением, отметил он, продолжается долгие годы. Например, в 2014-м запретили продавать сим-карты без предоставления паспортных данных.

— В 2018 году вступили в силу изменения в федеральный закон «О связи» (он обязывает операторов отказывать в услугах абонентам, не прошедшим идентификацию. — «Известия»). Таким образом мы как раз боролись с проблемой «серых» сим-карт, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минкомсвязи, отметив, что новый депутатский законопроект находится вне компетенции ведомства.

Однако приобрести «серый» номер не составляет особого труда, считает Геннадий Николаев.

— В полной мере оценить этот рынок невозможно, но, по примерным подсчетам, число таких сим-карт близко к 8 млн, или 3% от общего числа активных карт в стране, — говорит он.

При этом, подчеркнул он, отследить такие номера довольно сложно — в большинстве случаев они оформлены на какого-то подставного человека или компанию.

— Вследствие чего возникает вопрос, не будут ли правоохранительные органы пользоваться возможностью и подключаться к обычным номерам. Мошенники всегда смогут достать себе сим-карту, зарегистрированную, например, на лицо без определенного места жительства, — полагает Геннадий Николаев.

По его словам, в первую очередь властям необходимо устранить предпосылки для появления «серого» рынка. В частности, внимательнее следить за деятельностью точек, где открыто распространяют подобные сим-карты.