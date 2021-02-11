В Москве врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких

Врачи НИИ имени Склифосовского спасли женщину, у которой диагностировали стопроцентное поражение легких. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.

«Врачи Склифа спасли пациентку с 100% поражением легких. Несмотря на ужасную слабость, женщина долгое время лечилась самостоятельно, чем значительно усугубила свое состояние. По результатам КТ у нее было выявлено 100% поражение легких», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачам потребовалось почти три недели для того, чтобы стабилизировать состояние и перевести пациентку из реанимации в палату. Известно также, что одновременно с основной терапией она проходила лечение при помощи гипербарической оксигенации. Метод заключается в насыщении пациента кислородом под высоким давлением.

Сейчас женщина, пролежав два месяца в стационаре, готовится к выписке и вспоминает, как у ее кровати часами дежурили специалисты. Они оказывали ей как медицинскую, так и моральную помощь, поддерживая ее физическое и эмоциональное состояние.

Ранее, 11 февраля, оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом сообщил о том, что 3558 человек в Москве вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки. Таким образом, общее число выздоровевших в городе достигло 861 916 человек.

Поборовшие COVID-19 москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В России за минувшие сутки выявили 15 038 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Москве (2040), Санкт-Петербурге (1127) и Подмосковье (721).

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