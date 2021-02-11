В Москве за сутки от COVID-19 вылечились еще 3558 человек
Еще 3558 человек в Москве вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.
Таким образом, общее число выздоровевших в городе достигло 861 916 человек.
Поборовшие COVID-19 москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Ранее, 8 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что на фоне положительной динамики по снижению числа заболевших COVID-19 в ближайшие месяцы в городе можно будет отменить ограничения по коронавирусу.
По его словам, столичные власти надеются, что в ближайшие месяцы Москва вернется к полноценной жизни.
4 февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил о постоянном улучшении эпидемиологической ситуации в городе. По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 соответствует показателям начала сентября 2020 года.
В то же время градоначальник заявил о сохранении ограничений на проведение массовых мероприятий, рекомендаций для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Он предположил, что основные ограничения в Москве могут быть сняты к маю.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.