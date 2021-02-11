В Москве за сутки от COVID-19 вылечились еще 3558 человек

Еще 3558 человек в Москве вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

Таким образом, общее число выздоровевших в городе достигло 861 916 человек.

Поборовшие COVID-19 москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее, 8 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что на фоне положительной динамики по снижению числа заболевших COVID-19 в ближайшие месяцы в городе можно будет отменить ограничения по коронавирусу.

По его словам, столичные власти надеются, что в ближайшие месяцы Москва вернется к полноценной жизни.

4 февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил о постоянном улучшении эпидемиологической ситуации в городе. По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 соответствует показателям начала сентября 2020 года.

В то же время градоначальник заявил о сохранении ограничений на проведение массовых мероприятий, рекомендаций для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Он предположил, что основные ограничения в Москве могут быть сняты к маю.

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