Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Постпред РФ рассказал об изменении отношения к «Спутнику V» в Евросоюзе
Происшествия
Экспонаты украли из лаборатории института РАН в Петербурге
Политика
В Крыму допустили развал Украины из-за действий Зеленского
Мир
ЕС намерен развить систему поставок водорода из активов под природный газ
Общество
На портале госуслуг появится голосовой помощник с ИИ
Общество
Умерла киновед Наталья Венжер
Общество
В Москве сократят на треть количество коек для заболевших COVID-19
Общество
Мошенники начали обманывать россиян под предлогом ипотечных платежей
Общество
Более 105,6 млн тестов на COVID-19 провели в России
Сюжет:

В Москве за сутки от COVID-19 вылечились еще 3558 человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще 3558 человек в Москве вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

Корона падает: сколько продлится снижение заболеваемости COVID-19
Прогнозировать эпидситуацию дальше середины весны ученые пока не берутся

Таким образом, общее число выздоровевших в городе достигло 861 916 человек.

Поборовшие COVID-19 москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее, 8 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что на фоне положительной динамики по снижению числа заболевших COVID-19 в ближайшие месяцы в городе можно будет отменить ограничения по коронавирусу.

По его словам, столичные власти надеются, что в ближайшие месяцы Москва вернется к полноценной жизни.

4 февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил о постоянном улучшении эпидемиологической ситуации в городе. По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 соответствует показателям начала сентября 2020 года.

В то же время градоначальник заявил о сохранении ограничений на проведение массовых мероприятий, рекомендаций для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Он предположил, что основные ограничения в Москве могут быть сняты к маю.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021