Мэрия Москвы анонсировала возвращение города к обычной жизни

В Москве наблюдается положительная динамика по снижению количества заболевших COVID-19, в ближайшие месяцы в городе можно будет отменить ограничения. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24» в понедельник, 8 февраля.

«Мы видим положительную динамику в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций, и постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения», — сказал он.

По словам заммэра, столичные власти надеются, что в ближайшие месяцы москвичам удастся вернуться к полноценной жизни.

Он подчеркнул, что, безусловно, «небольшие ограничения в виде масочного режима, социального дистанцирования», действующие в городе, также положительно сказались на снижении числа заболевающих.

Он добавил, что в Москве осталось не так много действующих ограничений.

«Мы видим, что происходит постепенное возвращение сотрудников в офисы», — сказал Ефимов.

Чиновник рассказал, что сейчас число работающих на «удаленке» не превышает 1 млн человек.

Он подчеркнул, что власти видят как увеличение трафика, так и увеличение числа людей, которые «выходят в привычный формат работы».

Говоря о «периоде самых жестких ограничений», весне прошлого года, он отметил, что тогда до 3–3,5 млн человек работали дистанционно. Осенние и зимние ограничения привели к тому, что удаленно трудились 1,5–1,8 млн человек.

С 18 января в Москве возобновили очное обучение школьников, в том числе старшеклассников.

Столичные студенты возобновляют учебу в очном формате с 8 февраля. С этого дня их транспортные карты разблокируют.

В России за последние 24 часа выявили 15 916 новых случаев коронавируса. В Москве — 1728. В столице за этот период выздоровели от COVID-19 3349 пациентов.

Ранее, 4 февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил о постоянном улучшении эпидемиологической ситуации в городе. По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 соответствует показателям начала сентября прошлого года.

В то же время градоначальник отметил, что пока рано отменять ограничения на проведение массовых мероприятий, рекомендации для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Он предположил, что основные ограничения в Москве могут снять к маю.

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