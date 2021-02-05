В Москве студенты возобновят очное обучение с 8 февраля

Московские студенты вернутся к очному обучению 8 февраля. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован в пятницу, 5 февраля.

«Установить, что с 8 февраля 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Москвы», — говорится в документе.

Накануне сообщалось, что творческие вузы, подведомственные Министерству культуры России, с 8 февраля смогут возобновить работу в очном формате с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В конце января Минобрнауки сообщило, что российские вузы смогут возвращаться очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

Руководители образовательных заведений должны будут обеспечить готовность возобновления ограничений в случае осложнения эпидемиологической ситуации.

В вузах должны принять меры по профилактике распространения коронавируса, обеспечить условия для гигиенической обработки рук антисептиками при входе в учреждение, места общего пользования, столовые, санузлы. Также необходимо на входе измерять температуру и не пускать лиц с признаками инфекционных заболеваний. Вузы должны контролировать соблюдение масочного режима и безопасного расстояния и проветривание учебных помещений в перерывах.

За последние сутки в Москве подтверждено 2032 новых случая коронавирусной инфекции. Уже больше недели количество заразившихся не превышает в столице трех тысяч, уточняет телеканал «360».

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