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Транспортные карты московских студентов разблокируют 8 февраля

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В Москве транспортные карты студентов будут разблокированы 8 февраля. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован в пятницу, 5 февраля, на его официальном сайте.

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«Для таких обучающихся возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с указом мэра Москвы», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Также в указе отмечается, что московские студенты с этого же дня вернутся к очному обучению, пишет «Москва 24».

18 января в Москве было возобновлено очное обучение для школьников, в том числе старшеклассников.

В конце января Минобрнауки сообщило, что российские вузы смогут возвращаться очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

Руководители образовательных заведений должны будут обеспечить готовность возобновления ограничений в случае осложнения эпидемиологической ситуации.

В вузах должны принять меры по профилактике распространения коронавируса, обеспечить условия для гигиенической обработки рук антисептиками при входе в учреждение, места общего пользования, столовые, санузлы. Также необходимо на входе измерять температуру и не пускать лиц с признаками инфекционных заболеваний. Вузы должны контролировать соблюдение масочного режима и безопасного расстояния и проветривание учебных помещений в перерывах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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