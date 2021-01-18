В Москве все школьники с 18 января возвращаются к очному обучению

Очное обучение для школьников Москвы, в том числе старшеклассников, возобновляется с понедельника, 18 января. Об этом ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

К обучению в обычном режиме вернутся все учащиеся с 1-го по 11-й класс. При этом старшеклассники выйдут в школы впервые с октября 2020 года, когда их отправили на дистанционное обучение.

Также сообщается, что в связи с этим будут разблокированы и льготные транспортные карты. Отмечается, что внесенные осенью средства сохранились на картах, и ими можно будет пользоваться в январе.

Градоначальник добавил, что риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему велик, поэтому школам необходимо соблюдать все меры противоэпидемиологической безопасности. По словам Собянина, принять решение об отмене дистанционного обучения было непросто, но «ребята устали сидеть дома».

12 января сообщалось, что только в пяти школах России сохраняются карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса. Это 0,01% от общего числа школ в стране.

14 января сообщалось, что при выявлении заболевшего COVID-19 школьника в Москве на дистанционное обучение будут переводить весь его класс.

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